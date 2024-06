Killer-Hai tötet "Fluch der Karibik"-Star

Er ist bekannt aus "Fluch der Karibik". Jetzt ist er tot. Ein Killer-Hai hat ihn auf Hawaii totgebissen.

Der Surfer, Rettungsschwimmer und Schauspieler Tamayo Perry ist vor der hawaiianischen Insel Oahu von einem Hai attackiert und getötet worden. In Fluch der Karibik spielte er noch an der Seite von Johnny Depp.

Beim Surfen

Perry starb am Sonntag (Ortszeit) beim Surfen, sagte der stellvertretende Abteilungsleiter für Meeressicherheit von Honolulu, Kurt Lager. Perry war als Schauspieler tätig. Er war in dem Surferfilm "Blue Crush" mit Kate Bosworth zu sehen. Im vierten Teil der "Fluch der Karibik"-Reihe spielte er nach Angaben von Medien eine kleine Rolle.

Hai-Angriff

Eine Sprecherin der Notfalldienste von Honolulu, Shayne Enright, teilte mit, der 49-Jährige sei am Sonntagnachmittag vor der Nordküste von Oahu von dem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Die Rettungskräfte brachten ihn mit einem Jetski an den Malaekahana Beach und konnten dort nur noch seinen Tod feststellen. Nach dem Angriff wurde Angaben örtlicher Medien zufolge in dem Gebiet vor Haien gewarnt. Der Bürgermeister von Honolulu, Rick Blangiardi, bezeichnete den Tod des Surfers als "tragischen Verlust".