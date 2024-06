Kino-Beben: "Alles steht Kopf" stürzt "Dune" vom Thron!

Kino-Hype um "Alles steht Kopf 2". Mit 724 Millionen Dollar Kassa in nur 9. Tagen ist der en Pixar-Trickfilm der erfolgreichste Film des Jahres.

724 Millionen Dollar Kassa nach nur 9 Tagen. Der Pixar-Trickfilm "Inside Out 2", die heißersehnte Fortsetzung des 2015er Blockbusters, ist der erfolgreichste Film des Jahres und stößt damit den bisherigen Spitzenreiter" Dune: Part 2" (711 Millionen) vom Thron. Auch in Österreich ist "Alles steht Kopf 2" ein absoluter Hit: über eine Million Dollar Kassa am Startwochenende.

Will Smith: Kino-Comeback nach der »Oscar Watschn«

"Civil War" lässt in den USA den Bürgerkrieg ausbrechen

Keanu Reeves sorgte für Hollywood Flair am Nova Rock

© Disney ×

© Disney ×

© Disney ×



Das sind die Blockbuster des Jahres 2024:

1. Alles steht Kopf 2, 724 Millionen Dollar Kassa

2. Dune: Part 2, 711 Millionen

3. Godzilla x Kong: The New Empire, 567Millionen

4. Kung Fu Panda 4, 543 Millionen

5. Planet der Affen: New Kingdom, 381 Millionen

Die Story ist witzig und zeigt das Gefühlschaos im Kopf der pubertierenden Teenie-Göre Riley, wo nun in der Kommandozentrale zu ihren Emotionen Freude, Kummer, Wut, Ekel und Angst nun noch auch Zweifel, Neid oder Peinlich dazustoßen und für jede Menge Turbulenzen sorgen.

© Constantin

Schon am Donnerstag folgt der nächste Trickfilmhit. In "Elli - Ungeheuer Geheim" ist ein kleines süßes Gespenst auf der Suche nach einem neuen Zuhause