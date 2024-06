× Keanu Reeves sorgte für Hollywood Flair am Nova Rock

Zum Auftakt von Nova Rock gab's Hollywood-Alarrm. Keanu Reeves spielte mit seiner Band Dogstar in Nickelsdorf auf.und wurde dafür mit einem Stofftier belohnt.

Jack Black mit dem Duo Tenacious D, Jared Leto (Thirty Seconds To Mars), Kiefer Sutherland und natürlich Johnny Depp mit seinen Hollywood Vampires. Oft und gerne zieht es die Kino- und TV-Stars als Musiker auf unsere Konzert-Bühnen. Jetzt gab es auch am Nova Rock wieder Hollywood-Alarm: am Donnerstag stoppte Keanu Reeves mit seiner Alternative Rock Band Dogstar in Nickelsdorf und sorgte dabei vor der gutgefüllten Blue Stage für das erste Festival-Highlight.

Unterstützt vom singenden Gitarristen Bret Domrose und Drummer Robert Mailhouse drosch er auf den Pannonia Fields in die Saiten. Mit stoischer Mine und voller Konzentration, den Blick meist stoisch Richtung Boden gesenkt. Nur die vielen „Keanu“-Rufe ließen ihm manchmal ein Schmunzeln entkommen. Allerdings keinerlei Wortspende. Kenau, in schwarzes T-Shirt und schwarze Jean gekleidet, blieb im Burgenland auf der Bühne stumm. Auch als ihm entzückte Fans ein Stofftier auf die Bühne warfen.

Lieber ließ er die Musik sprechen: und da stimmten Dogstar neben der Essenz der letzten Herbst veröffentlichen Comeback-CD „Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“ auch bislang unveröffentlichte Songs wie „Runway“ oder „Out of“ an.

Nach 55 Minuten war die Hollywood-Visite auch schon wieder vorbei. Musikalisch war der machmal auch in Richtung Punk abdriftende Durchschnitts-Rock jetzt nicht sonderlich wertvoll, aber ein Ereignis allemal.

Cool: Keanu, der bereits Mittags in Nickelsdorf eintraf, gab sich backstage völlig unkompliziert und knipste sogar Selfies mit Veranstalter Ewald Tatar und der Nova Rock Crew.