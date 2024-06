× Nova Rock startete mit Schock und Hollywood-Star

Absage von Slipkot-Star und Keanu Reeves prägten den ersten Tag vom Nova Rock Festival, das ganz ohne Gatsch und Stau über die Bühne ging.

Der große Schock kam für die 200.000 Besucher bereits am frühen Morgen: Slipknot-Star Corey Taylor musste seinen Auftritt am Nova Rock aus gesundheitlichen Gründen absagen. Ein Highlight weniger am Starttag! Das setzte Veranstalter Ewald Tatar, der dann kurzfristig die Bloodsucking Zombies from Outer Space als Ersatz gewinnen konnte, unter Strom.

Corey Taylor (o.) sagte ab. Die Fans hatten trotzdem Spaß.

Dafür musste er sich wenigstens keine Sorgen um etwaiges Anreise-Chaos („Es gab keine einzige Minute Stau. Da sieht man wie perfekt das Werkl Nova Rock läuft“) oder das Wetter machen. Der Auftakt mit Hot Milk, Donots („Wir sind die Glücksritter der Apokalypse!“) oder Silverstein ging zwar bei relativ kühlen Temperaturen von nur 18 Grad, aber ganz ohne Schlammschlacht über die Bühne. Und auch noch mit etwas verhaltenem Fan-Ansturm.

Keanu Reeves sorgte für Hollywood Flair am Nova Rock

Nova Rock startet mit Green Day und Hollywood-Alarm

Hot Milk (o.) starteten das Mega-Festival.

Erst bei Dogstar sollte sich das Gelände vor er Blue Stage füllen: schließlich hieß es da ja Hollywood-Star schauen: den Bass zupft ja Keanu Reeves. Mit viel Leidenschaft und keinerlei Wortspende rockte er sich in die Herzen der Fans. Kassierte dafür sogar ein Stofftier aus dem Publikum.

Keanu Reeves brachte Hollyood-Flair

Nach Jane‘s Addiction und den Nova Rock Dauerbrennern Billy Talent wollen Green Day ab 22.30 Uhr zum Tagesfinale das große Highlight setzen. Auch mit den Jubiläumsfeiern für die beiden Kultalben „Dookie“ (1994) und „American Idiot“ (2004), die man zuletzt ja neben Hits wie „Minority“ oder „Know Your Enemy“ sogar in voller Länge anstimmte.

Green Day (o.) sind die Headliner am 1.Tag. Morgen rocken AUT of ORDA (u.)

Das ist das weitere Line-Up am Nova Rock:

Freitag 14. Juni

Blue Stage

13.15 – 13.40 Wargasm

14.00 – 14.35 Of Mice & Men

15.00 – 15.45 Feuerschwanz

16.10 – 16.55 Igorrr

17.25 – 18.20 The Art is Murder

18.50 – 20.05 Machine Head

20.35 – 21.50 Parkway Drive

22.30 – 00.00 Avenged Sevenfold

00.30 – 01.45 Otto & die Friesenjungs

Red Stage

13.30 – 14.00 Engst

14.25 – 15.00 Azahriah

15.30 – 16.10 Nick Seep

16.40 – 17.35 Yeanniver

18.05 – 19.15 Folkshilfe

19.45 – 20.55 Fäaschtbänkler

21.25 – 22.40 AUT of ORDA

23.10 – 00.30 Pendulum

Samstag 15. Juni

Blue Stage:

13.30 – 13.55 The Amazonas

14.15 – 14.45 Leap

15.10 – 15.55 Blond

16.20 – 17.10 Granada

17.40 – 18.50 Sporfrteunde Stiller

19.20 – 20.30 Sum 41

21.00 – 22.20 Avril Lavigne

23.00 – 00.45 Måneskin

Red Stage:

13.30 – 14.00 We Blame The Empire

14.25 – 15.05 Kontrust

15.35 – 16.15 Against the Current

16.45 – 17.45 Saltatio Mortis

18.15 – 19.15 P.O.D

19.45 – 21.00 Steel Panther

21.30 – 22.45 Body Count ft. Ice-T

23.15 – 00.45 Alice Cooper

Sonntag 16. Juni

Blue Stage

11.15 – 12.00 Wendis Böhmische Blasmusik 12.20 – 13.05 Escape The Fate 13.35 – 14.25 Black Stone Cherry 14.55 – 15.45 Beast in Black 16.45 – 17.15 Biohazard 17.45 – 18.55 Babymetal 19.25 – 20.40 Dropkick Murphys 21.30 – 23.00 Bring Me The Horizon

Am Freitag geht es mit Avenged Sevenfold, AUT of ORDA und der kultigen Rock-Show von Komiker Otto mit seinen Friesenjungs weiter. Am Samstag sind die ESC-Helden von Måneskin die Headliner und am Sonntag setzen Bring Me The Horizon das Finale. 2025 soll dann endlich auch Corey Taylor zum Nova Rock kommen. Mit seiner Stammband Slipknot. Die Tickets für die dreitägige Sause, die von 12. bis 14. Juni steigt, gehen bereits am Montag bei oeticket und ticket24.at in den Verkauf.