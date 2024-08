Kult-Rapper stirbt mit 53 Jahren

Rapper Fatman Scoop starb im Alter von 53 Jahren nach einem Zusammenbruch auf der Bühne während eines Auftritts.

Der Rapper Fatman Scoop ist im Alter von 53 Jahren verstorben, nachdem er am Freitag während eines Auftritts auf der Bühne einen medizinischen Notfall erlitten hatte.

Brach auf Bühne zusammen

Der Künstler, mit bürgerlichem Namen Issac Freeman III, brach auf der Bühne im Hamden Town Center Park in Connecticut zusammen und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Schock-Moment

Schreie ertönten bei seiner letzten Show, als der berühmte Hype-Man sichtlich Schwierigkeiten hatte, auf eine Plattform zu klettern, bevor er aus dem Blickfeld verschwand, während Sanitäter versuchten, ihn wiederzubeleben. Sein Tourmanager gab am Samstag seinen Tod bekannt und sagte, er sei „sprachlos“.

„Du hast mich um die ganze Welt mitgenommen und mich an deiner Seite auf einigen der größten und großartigsten Bühnen dieses Planeten auftreten lassen. Die Dinge, die du mir beigebracht hast, haben mich wirklich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin“, sagte sein Manager.

Dreifacher Grammy-Gewinner

Fatman Scoop, ein dreifacher Grammy-Gewinner, wagte sich in den letzten Jahren auch ins Podcasting und Reality-TV, einschließlich eines Auftritts in Channel 5s "Celebrity Big Brother: UK vs. USA".