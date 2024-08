Das Ehepaar Worseg im Gespräch mit Wolfgang Fellner auf oe24.TV.

Kristina Worseg und Ehemann Artur gehörten zum engen Kreis von Richard Lugner. Jetzt, nach dem Ableben des Baumeisters sind sie für die Hinterbliebenen, allen voran Jackie Lugner, da.

Fühle mit Jacky mit

Nach der Trauerfeier im Stephansdom kamen die Worsegs zum Interview bei Wolfgang Fellner. Kristina merkte an, nah am Wasser gebaut zu sein, hat eine tränenerstickte Stimme: "Ich spüre mit der Jacqueline mit, den Papa verlieren, das ist was ganz großes, was ganz schweres. Und ich weiß, dass sie ihn so lieb gehabt hat!"

Video zum Thema: Abschied von Richard Lugner: Kristina Worseg im Interview

Und weiter: "Ich habe ihn als Freund sehr wertgeschätzt und als Vorbild, als Geschäftsmann war er ein schlauer Fuchs."