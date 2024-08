"Persona non grata": Cathy Lugner zeigt auf Instagram Reue

Richard Lugners vorletzte Ehefrau konnte sich nicht mehr mit ihrem Ex-Mann versöhnen. Jetzt bereut sie vieles.

Von 2014 bis 2016 sorgte Cathy Lugner alias "Spatzi" als Richard Lugners (†91) Ehefrau für Unterhaltung und Kopfschütteln. Cathy und Richard gingen ganz und gar nicht im Guten auseinander. Sie drohte ihm gar mit Klage. "Mörtel" hatte bis zuletzt nichts Positives über seinen "größten Flop" zu sagen. "Die Ehe hätte ich mir wirklich sparen können", sagte er einmal gegenüber oe24.

Cathy: "Es war eine tolle Reise mit dir"

Nun, da Richard nicht mehr am Leben ist, zeigt sich Cathy reumütig. Auf Instagram postet sie ein gemeinsames Foto aus glücklichen Tagen und schreibt dazu: "Lieber Richard, vieles hätte ich dir gerne noch persönlich gesagt. Es war eine tolle Reise mit dir an unserer Seite. Auch wenn es Dinge gibt, die bis heute leider unausgesprochen & ungeklärt erscheinen, weiß ich, dass dort, wo du jetzt bist, die Wahrheit auch in dein Herz gedrungen ist."





"Persona non grata"

"Mit großer Trauer in unseren Herzen verabschieden wir uns von dir, wenn auch nicht auf dieser Erde persönlich, so weiß ich, dass uns niemand die Verabschiedung über Gott unseren Vater nehmen kann", schreibt sie weiter. Im Interview mit "Bild" verriet sie auch vor Kurzem, dass sie gebeten habe, zur Beerdigung kommen zu dürfen, sie sei als "persona non grata" angesehen worden: „Ich habe an den Geschäftsführer von Lugner City, Herrn Friede, mehrere Mails geschrieben und um eine persönliche Abschiednahme gebeten. Es kam aber nie eine Antwort. Mir wird wohl nicht die Möglichkeit eingeräumt, mich anständig zu verabschieden. Obwohl ich seine Ex-Frau bin.“