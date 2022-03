Lady Gaga überreicht einen Oscar!

Präsentatorin statt Nominierung. Die Oscars holen Lady Gaga zurück ins Programm. Auch Kevin Costner, Zoë Kravitz und Chris Rock sind am 27. März dabei.

Bei den Nominierungen wurde sie mit "House Of Gucci "überraschenderweise übersehen, bei der Oscar-Show am 27. März ist Lady Gaga aber dabei. Als Präsentatorin! So wie Komiker Chris Rock, Oscar-Preisträger Kevin Costner , Batman-Star Zoë Kravitz, Rosie Perez und Schauspielerin Yuh-Jung Youn ("Minari") wird auch Gaga einen der 23 Preise überreichen.

Youn hatte im vorigen Jahr als erste Südkoreanerin den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen. Weitere Mitwirkende sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Die diesjährige Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood ist für den 27. März geplant. Als Gastgeberinnen der 94. Academy Awards sollen die Schauspielerinnen Amy Schumer, Regina Hall und Wanda Sykes auf der Bühne stehen.