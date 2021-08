Lady Gaga und Tony Bennett: Zweites Album kommt

"Love for Sale" soll im Oktober erscheinen - Anlässlich 95.Geburtstag des Sängers.

Tony Bennett und die Popdiva Lady Gaga (35) haben am 95. Geburtstag des legendären Sängers ein zweites gemeinsames Album angekündigt. "Love For Sale" soll am 1. Oktober erscheinen, schrieb Lady Gaga am Dienstag auf Twitter. Dazu verlinkte sie eine Kostprobe des Songs "I Get A Kick Out Of You".

Die Sängerin erinnerte an das erste Album des Duos, "Cheek To Cheek", von 2014. Bennett habe sie damals bei der Veröffentlichung gefragt, ob sie eine weitere gemeinsame Platte mit Songs von Cole Porter aufnehmen wollte. "Es ist immer eine Ehre mit meinem Freund Tony zu singen, natürlich habe ich diese Einladung angenommen", erklärte Lady Gaga.

Paul McCartney, Robert De Niro und John Travolta

Anlässlich des 95. Geburtstags von Bennett hatten die beiden Stars kürzlich zwei letzte gemeinsame Auftritte für den 3. und 5. August in der New Yorker Radio City Music Hall angekündigt. Anfang des Jahres hatte seine Familie mitgeteilt, dass Bennett an Alzheimer erkrankt ist und schon 2016 diagnostiziert wurde. Auf Anraten seiner Ärzte mache der vielfach preisgekrönte Sänger, der mit Welthits wie "I Left My Heart in San Francisco" berühmt wurde, aber weiter Musik und trete auf.

Zahlreiche Stars gratulierten ihm am Dienstag online, darunter Kollegen wie Barbra Streisand, Carole King, Paul McCartney, Jon Bon Jovi, Bono, Andrea Bocelli und Billy Joel. Auch die Schauspieler Robert De Niro, Alec Baldwin und John Travolta schickten Grußbotschaften

Lots of love to Robert De Niro, too. Thanks for the birthday message. #Happy95Tony #IGetAKickOutOfYou pic.twitter.com/4s1go2EApa — Tony Bennett (@itstonybennett) August 3, 2021