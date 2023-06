Lewis Hamilton und Shakira: Die Liebesgerüchte verdichten sich

Beim großen Preis von Spanien flitze Lewis Hamilton aufs Podest. Auch außerhalb der Rennstrecke sorgt der Formel-1-Fahrer jetzt für Furore.

Lewis Hamilton wurde nach dem Rennen gemeinsam mit Shakira bei einem Abendessen gesichtet. Die kolumbianische Pop-Ikone stand bereits im letzten Monat mit Hamilton beim Miami Grand Prix im Rampenlicht.

Nun ist sie erneut in Hamiltons Begleitung aufgetaucht. Schon zuvor gab es Spekulationen über eine mögliche Romanze, als die beiden in einem Restaurant und auf einer Yacht in Miami kredenzten. Shakira ist derzeit Single, nachdem sie sich von ihrem langjährigen Partner, dem ehemaligen Barcelona-Verteidiger Gerard Piqué, getrennt hat.

Das neueste Foto zeigt das Duo bei einem Abendessen mit Freunden. Darauf ist zu sehen ist, wie Hamilton seinen Arm um Shakiras Taille legt. Anzeichen für ein sich anbahnendes Stelldichein?