× Liam Payne feierte kurz vor seinem Tod mit zwei Prostituierten

Der verstorbene "One Direction"-Star soll seine letzten Stunden mit zwei Prostituierten verbracht haben, ehe ein Streit um die Bezahlung losbrach

Am Mittwoch stürzte Popstar und Teenie-Idol Liam Payne von seinem Hotelbalkon 14 Meter in die Tiefe und starb. Davor soll er mit zwei Prostituierten in seiner Suite gefeiert haben, wie argentinische Medien berichten. Kennengelernt hat Payne die beiden Damen über eine Escort-Website. Gemeinsam feierte das Trio in Payne Zimmer und trank dabei massig Alkohol.

Hotel Casa Sur in Buenos Aires © Getty ×

Wenige Stunden vor seinem Tod sollen die Begleiterinnen das Hotel aber wieder verlassen haben. "Weil es ein Problem gab. Payne wollte sie nicht bezahlen“, sagte ein Beamter gegenüber dem argentinischen Magazin. Zu dem Zeitpunkt hätte sich Payne aber noch „völlig normal“ benommen, erklärten die Frauen.

© oe24 ×

Die Zeuginnen sollen sehr kooperativ gewesen sein und gestatteten den Beamten auch Zugang zu ihren Handys. Ob der Streit um die Bezahlung der Escorts letztlich ausschlaggebend für Payne Ausraster in der Hotel-Lobby war, ist bis dato unklar.

© Snapchat

Ein doppelt schwerer Schlag für Paynes Freundin Kate Cassidy, die mit ihm in Buenos Aires war und zwei Tage vor seinem Tod abreiste. Sie muss jetzt nicht nur den Tod ihres Freundes betrauern, sondern auch mit der Tatsache auseinandersetzen, dass sie auch betrogen wurde.