Liam Payne ist tot: Schreckliche Details! Drogen & Verwüstung in Hotelzimmer

Der "One Direction" Star hatte mit Dämonen zu kämpfen.

Das ehemalige Mitglied der britischen Erfolgsband One Direction, Liam Payne, ist tot. Er wurde nur 31 Jahre alt.

Ungeklärte Todesumstände

Noch sind die Umstände seines Todes nicht geklärt: Der Sänger, Gitarrist und Komponist starb am Mittwoch, 16.10., nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires, erklärte die Polizei der argentinischen Hauptstadt. Payne habe bei dem Sturz "sehr schwere Verletzungen erlitten", sagte der Leiter des städtischen Rettungsdienstes im Lokalfernsehen. Es habe "keine Möglichkeit der Wiederbelebung" gegeben.

Probleme mit Drogen und Alkohol

Liam Payne hatte schon Jahre vor seinem Tod offen über seine Probleme mit psychischer Gesundheit und Alkoholismus gesprochen. Viele Medienberichte erklären, dass auch sein letzter Tag von Chaos geprägt war.

Drogen und Verwüstung

Wie das Promiportal TMZ berichtet, soll jemand im Hotel "CasaSur" den Notruf angerufen haben, um eine „aggressive“ männliche Person im Hotel zu melden, was sich mit dem deckt, was Zeugen über Liams Verhalten in der Lobby erzählt haben sollen. Der Notruf soll bei der Polizei schon vor dem Sturz eingegangen sein. Ein Hotelmitarbeiter soll völlig panisch nach "dringender Hilfe" angesucht haben.

Mittlerweile gibt es auch Fotos, die das Hotelzimmer zeigen, in dem Payne eingecheckt hat. Auf einem Tisch sind Alufolie, Kerzen und weißes Pulver zu sehen. Der Tisch ist an mehreren Stellen angekokelt.

Bild der Zerstörung

In der Badewanne finden sich ähnliche Dinge und der Fernseher wurde kaputt gemacht. Alles in allem ein Bild der Zerstörung.

Payne hinterlässt einen Sohn

Im letzten Jahr erklärte er, an einem zweiten Soloalbum zu arbeiten und veröffentlichte im März eine Single. Nach Angaben des Magazins "Billboard" hatte Payne am 2. Oktober in Buenos Aires ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan besucht. Payne hinterlässt einen sieben Jahre alten Sohn, der aus der Beziehung mit Sängerin und Ex-Girl Aloud-Mitglied Cheryl Cole stammt.