Liebes-Aus bei Brady und Shayk

Ein Flirt mit Kim Kardashian soll Football-Star Tom Brady das Liebes-Aus mit Supermodel Irina Shayk beschert haben.

Sie waren das heißeste Paar des Jahres, doch nach nur vier Monaten ist bei Tom Brady (46) und Irina Shayk (37) schon wieder alles vorbei. Erst im Juli wurden erste Gerüchte um eine Beziehung der Beiden laut, als sie in Bradys Auto beim Turteln erwischt wurden. Damals fuhr er das Model nach einer Übernachtung in seiner Villa zurück in ihr Hotel.

In Sand verlaufen

Die so heiße Liebe soll schon in den letzten Wochen sehr abgekühlt und letztendlich im Sand verlaufen sein. Zuletzt wurde das Ex-Paar Mitte September gesichtet, als Brady seine Irina in ihrem New Yorker Apartment besuchte. Danach wurde es still um Brady und Shayk.

Zuletzt wurden allerdings Gerüchte laut, dass der NFL-Star sich bereits anderweitig orientieren soll. Anfang Oktober berichteten US-Medien über einen heißen Flirt mit keiner geringeren als Kim Kardashian. Die beiden trafen bei einer Auktions-Party in Atlantic City aufeinander und lieferten sich einen heißen Bieter-Krieg um ein Gemälde. Dabei soll auch der Funke übergesprungen sein.

© Getty Kim Kardshian ×

Schon davor erzählte Kim bei einer Party im Juli - in betrunkenem Zustand, dass sie total auf den Footballer "abfahre".

Liebes-Comeback?

© Getty Bradley Cooper und Irina Shayk ×

Shayk dürfte das aber herzlich egal sein, denn laut Insidern hätte sie sich ohnehin nie ganz auf Brady eingelassen. Sie mag ihn zwar, hofft aber insgeheim noch immer auf ein Liebes-Comeback und eine Hochzeit mit ihrem Ex und Kindesvater Bradley Cooper. Der allerdings flirtet zur Zeit heftig mit Shayks Model-Kollegin Gigi Hadid.

Und so dreht sich das Liebes-Karussell in Hollywood immer weiter...