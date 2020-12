Liebes-Aus! Lindsey Vonn ist wieder Single

Auf Instagram machte der Ex-Ski-Star die Trennung von P.K. Subban öffentlich.

"In den letzten drei Jahren haben PK und ich einige unglaubliche Momente zusammen erlebt", schreibt Lindsey Vonn am Dienstagabend in einem emotionalen Posting auf Instagram. Der Ex-Ski-Star gab darin die Trennung von Eishockeyspieler P.K. Subban bekannt.

"Er ist ein netter, guter Mann und jemand, den ich sehr respektiere", schreibt sie, ehe Lindsey fortsetzt. "Jedoch haben wir uns nach langem Überlegen dazu entschlossen in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Wir werden immer Freunde bleiben und uns weiter lieben. Wir bitten euch unsere Privatsphäre zu respektieren."

Neue Show als Ablenkung

Die Trennung kam für die Fans überraschend. Immerhin waren die beiden sogar verlobt. Doch die Hochzeitspläne wurden aufgrund der Corona-Krise auf Eis gelegt. Vonn war seit Dezember 2017 mit Subban zusammen. Über den Liebeskummer kann sich Vonn nun mit Arbeit hinwegtrösten. Für Amazon Prime dreht sie derzeit die Reality-Show "The Pack" - darin ist sie als Moderatorin zu sehen. Die Dreharbeiten für die Hunde-Serie führten sie auch nach Wien.