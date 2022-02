Liebes-Comeback für Jason Momoa & Lisa Bonet

Erst vor wenigen Wochen gaben Jason Momoa und Lisa Bonet ihre Trennung bekannt

Nach 17 gemeinsamen Jahren gaben 'Aquaman' Jason Momoa (42) und Lia Bonet (54) ihre Trennung bekannt. Seither soll der Schauspieler in einem Wohnwagen vor dem Haus seiner Ex gelebt haben. Doch jetzt soll ihre Beziehung eine neue Chance bekommen: "Jason ist vor ungefähr zwei Wochen wieder bei Lisa eingezogen", sagt ein Insider gegenüber HollywoodLife. Sie hätten beschlossen, dass man nach so langer Zeit nicht einfach das Handtuch werfen könne.

Momoas Kinder jubeln

Das Liebes-Comeback der beiden freut vor allem zwei Menschen am meisten: die gemeinsamen Kinder Lola Iolani und Nakoa-Wolf. Freunde und Verwandte hoffen, dass es dieses Mal für immer hält.