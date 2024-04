Liz Hurleys Hurleys Sohn (22) darf nicht vor 18 Uhr Fernsehen

Damian Hurley wohnt seit dem Corona-Lockdown wieder bei seiner berühmten Mutter Elizabeth – und muss sich dort strikt an Mamas Regeln halten.

Die britische Schauspielerin Elizabeth Hurley erlaubt ihrem 22-jährigen Sohn Damian tagsüber kein Fernsehen. "Ich hatte schon immer eine, wie man sagt, sehr nervige Mami-Regel im Haus", sagte die 58-Jährige dem US-Magazin "People". "Wir dürfen den Fernseher nie vor 18.00 Uhr einschalten."

Am 5. April erschien in US-Kinos Damians Regie-Debüt "Strictly Confidential", in welchem auch Elizabeth Hurley mitspielt. Während des gemeinsamen Filmprojekts hätten Mutter und Sohn versucht, "den ganzen Tag zu arbeiten, aber um 18.00 Uhr gehen wir ins Fernsehzimmer", führte Elizabeth Hurley aus. "Daran haben wir uns immer gehalten."

Der Schauspielerin ("Austin Powers") zufolge galt diese Regel auch während des Corona-Lockdowns, anlässlich dessen Damian aus seiner Londoner Wohnung zurück zu seiner Mutter aufs Land gezogen war.