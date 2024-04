Look-Veränderung: Erkennen Sie diesen Megastar?

Am Sonntag staunten User von Instagram nicht schlecht. Ein absoluter Superstar zeigt sich in einem komplett neuen Look. Hätten Sie ihn erkannt?

Dichter Vollbart, Sonnenbrille und Hut. Ein ungewohntes Bild von einem der größten Popstars der letzten Jahre. Der etwas ungepflegte Bart gehört Justin Bieber, fast erkennt man ihn auf den Bilder bei Instagram nicht. Die 300 Millionen Fans staunten da nicht schlecht, als sie das Foto gesehen haben. Viele dachten, dass der Account gehackt wurde! Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) Ungewöhnlich ist auch, dass Bieber nach einer relativ langen Instagram-Pause am Sonntag gleich mehrere Fotos hintereinander gepostet hat und das ohne jegliche Beschreibung. Fans zeigen sich besorgt... doch was könnte dahinter stecken?