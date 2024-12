Madonna: Schmuse-Foto mit Papst sorgt für Riesen-Wirbel

Provokation oder geschmackloser Scherz? Pop-Ikone Madonna (65) hat es mal wieder geschafft, die Gemüter zu erhitzen – diesmal mit künstlich erzeugten Bildern, die sie auf Instagram veröffentlichte

Die Queen of Pop zeigt sich darauf in inniger Pose mit keinem Geringeren als Papst Franziskus (87). Die KI-generierten Fotos zeigen Madonna im Spitzenkorsett, wie sie sich eng an das katholische Kirchenoberhaupt schmiegt. Der „Papst“ scheint es zu genießen, legt lächelnd seinen Arm um ihre Taille oder drückt sein Gesicht an ihres. „Fühlt sich gut an, gesehen zu werden …“ schrieb die Sängerin vielsagend unter eines der Bilder.

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten – und sie fielen vernichtend aus. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) und Instagram hagelte es Kritik: „Respektlos“, „ekelhaft“ und „einfach nur seltsam“, kommentierten empörte Nutzer. Ein anderer User schrieb: „Das ist gruselig. Madonna hat wohl den Verstand verloren.“ Einige warfen ihr vor, nur Aufmerksamkeit zu suchen.

Madonna und die katholische Kirche – ein alter Konflikt

Es ist nicht das erste Mal, dass Madonna mit der katholischen Kirche aneckt. Bereits 1989 entfachte ihr kontroverses Musikvideo zu „Like a Prayer“ einen Skandal. Darin tanzte sie vor brennenden Kreuzen und küsste eine schwarze Heiligenfigur, die an Jesus erinnert. Der Vatikan verurteilte den Clip scharf, und 1990 rief Papst Johannes Paul II. zum Boykott ihrer „Blond Ambition“-Welttournee auf.

Madonna live © Getty ×

Warum Madonna gerade jetzt mit den Fake-Fotos nachlegt, bleibt unklar. Fakt ist, die Bilder stammen vom Digital-Künstler Rick Dick, der auf KI-generierte Kunst spezialisiert ist. Ob Madonna die Veröffentlichung mit ihm abgestimmt hat oder ob es sich um eine spontane Provokation handelt, ist nicht bekannt. Auf Nachfragen von US-Medien reagierte die siebenfache Grammy-Gewinnerin bislang nicht.

Unpassender Zeitpunkt

Besonders pikant: Die Aktion kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Viele Katholiken sorgen sich derzeit um den Gesundheitszustand von Papst Franziskus. Erst vor wenigen Tagen erlitt er einen schweren Sturz, bei dem er sich eine auffällige Verletzung am Kinn zuzog. Der riesige Bluterguss sorgt weltweit für Besorgnis.

Papst Franziskus © Getty ×

Madonnas neuester Streich wird einmal mehr die Frage aufwerfen, ob die Pop-Ikone ihre Grenzen überschreitet oder einfach nur das tut, was sie seit Jahrzehnten auszeichnet: Grenzen sprengen und polarisieren. Doch eines ist sicher – die Debatte um ihre Papst-Fotos wird so schnell nicht verstummen.