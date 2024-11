Marilyn Monroe hatte Sex mit zwei Kennedys: In EINER Nacht!

Wahrlich wild!

Marilyn Monroe und die Nacht mit den Kennedys

In ihrem neuen Bildband The Wall of Life enthüllt die Oscar-Preisträgerin Shirley MacLaine (Magnolien aus Stahl) eine überraschende Geschichte über Marilyn Monroe und ihre Verbindung zur Kennedy-Familie. MacLaine behauptet, dass die Hollywood-Ikone in derselben Nacht Sex mit sowohl John F. Kennedy als auch seinem Bruder Robert „Bobby“ Kennedy gehabt habe.

Ein Skandal im Madison Square Garden

Am 19. Mai 1962 betrat Marilyn Monroe die Bühne im Madison Square Garden in New York und sang „Happy Birthday“ für den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. In einem hautengen, glitzernden Kleid hauchte sie dem 35. Präsidenten ein verführerisches Geburtstagsständchen zu, das weltweit für Aufsehen sorgte. MacLaine, die ebenfalls an diesem Abend anwesend war, beschreibt die darauf folgende private Feier im Haus des Politikers Arthur Krim.

Dort will sie gesehen haben, wie Präsident Kennedy ein Schlafzimmer verließ, in dem Monroe sich befand. Kurz darauf betrat sein Bruder, der damalige US-Justizminister Robert Kennedy, denselben Raum, um ebenfalls Zeit mit der Schauspielerin zu verbringen. Laut MacLaine war diese intime Begegnung zwischen Monroe und den beiden Brüdern schon damals kein Geheimnis, jedoch ist das Timing – beide Kennedys an einem Abend – eine neue und brisante Information.

Die Reaktionen der Kennedy-Familie

Jahre nach dieser Nacht traf Shirley MacLaine den jüngeren Kennedy-Bruder Edward „Teddy“ Kennedy. Ein Foto aus dem Jahr 1984 zeigt MacLaine und Teddy zusammen, und sie schreibt in ihrem Buch: „Hier erzähle ich Teddy Kennedy diese Geschichte … und er lacht darüber, dass seine Brüder damit immer durchgekommen sind.“ Diese beiläufige Bemerkung zeigt, dass die Kennedys möglicherweise mit einem gewissen Humor auf die vergangenen Skandale ihrer Familie zurückblickten.

Eine Tragödie ohne Happy End

Für die Beteiligten nahm die Geschichte jedoch ein tragisches Ende: Marilyn Monroe starb nur 77 Tage nach dieser berühmten Nacht. Im Jahr darauf fiel John F. Kennedy einem Attentat zum Opfer, und sechs Jahre später wurde auch Robert Kennedy ermordet. Die skandalöse Affäre, die sich mit dieser Nacht verbindet, bleibt ein dramatisches Kapitel in der Geschichte der Kennedys und Hollywoods.

Mit MacLaines Enthüllungen werfen die Verbindungen zwischen den Kennedys und Marilyn Monroe weiterhin Schatten auf die amerikanische Politik und Popkultur der 1960er Jahre.