Matt Damon: Er präsentiert sein neues Tattoo

Matt Damon zeigt sein neues Tattoo. Dieses ließ er sich zu Ehren seines 2017 verstorbenen Vaters Kent stechen.

Auf der rechten Schulter steht nun das Wort „nomad“ in Schreibschrift geschrieben.

Vielleicht ist es dem ein oder anderen aufgefallen: „nomad“ war nicht nur der Name von Kent Damons Boot, sondern ist auch der Name, also Damon, rückwärts geschrieben.

Damit platzierte Matt das Tattoo direkt oberhalb der Unterschriften seiner vier Töchter und seiner Frau Lucy.

Auf Instagram präsentiert aber auch der Promi-Tätowierer Daniel Winter alias Winterstone ein Video seines neuen Werks. Dazu schreibt er:

"Musste ein Idol von mir tätowieren! So ein cooler Job, tolle Erfahrungen wie diese zu machen. #mattdamon"

Aber nicht genug davon. Auch schreibt er dazu:

"Und Mr. Damon hat mich tätowiert! Sein erstes Mal tätowiert! Ein kleines Universum... aka ein Punkt!"