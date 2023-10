Mega-Hype um Heidi Klums Halloween-Kostüm

Am Abend des 31. Oktober steigt wie jedes Jahr Heidi Klums gigantische Halloween-Party in New York. Fans rätseln seit Wochen, welches Kostüm Klum diesmal tragen wird.

Heidi Klum liebt Halloween. Das zeigt sich vor allem in ihren Kostümen, die schon mal das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Normalverdieners kosten können. Welches Kostüm sie zu Halloween trägt zählt zu den am besten gehüteten Geheimnissen der Promi-Welt. Und auch heuer ist es nicht anders. Rätselraten um Auftritt Seit Wochen postet Heidi Klum kleine Tipps zu ihrer Verkleidung, aber nie genaueres. So heizt sie die Spekulationen und den Hype noch mehr an. Heuer wird ihr Kostüm "riesig" und man wird sogar "Straßen in New York absperren" müssen, damit sie überhaupt zum Veranstaltungsort kommt. Fans glaubten zu wissen, dass Heidi als "Transformer" verkleidet kommen wird - sie dementierte umgehend. Andere sind sich wiederum sicher, dass sie als Barbie erscheinen wird. Letztes Jahr war sie als Wurm verkleidet - in einem Kostüm, das so eng war, dass sie kaum Luft bekam und fast ohnmächtig wurde. Auch Jessica Rabbit, Fiona aus "Shrek" oder ein Alien waren bereits unter ihren Verkleidungen. Hier die Highlights aus Heidi Klums Halloween-Fundus: Heidi Klums legendärsten Halloween-Kostüme 1/18

2/18

3/18

4/18

5/18

6/18

7/18

8/18

9/18

10/18

11/18

12/18

13/18

14/18

15/18

16/18

17/18

18/18 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images