Mega-Star Rihanna zeigt sich privat wie nie

Mega-Star Rihanna begeistert das Netz immer wieder mit tollen Fotoshootings und großen Neuigkeiten. Jetzt aber bietet sie ihren Fans einen ganz besonderen Einblick in ihr Privatleben

Gerade, als sie sich eigentlich mitten im Training befand, hielt sie nämlich jemand ganz besonderes davon ab: Söhnchen Fine!

Völlig unzensiert zeigt sie ihren 1-jährigen Schatz, den sie im Arm hält.

Von Rihanna selbst ist nur ihr Sport-BH zu sehen, ganz anders als bei Fine: Der Kleine strahlt in die Kamera, scheint sich in Mamas Armes am wohlsten zu fühlen!

Obwohl der kleine Mann Rihanna gerade von ihrem Work-out aufhält, scheint sie einfach nur überglücklich zu sein. Aktuell ist die Sängerin auch schon mit Baby Nummer 2 schwanger. Und bei dem freudestrahlenden Lächeln von Söhnchen Fine, kann Riri den Familienzuwachs wohl kaum erwarten.

Aber nicht nur Mama Rihanna, auch das Netz hat Fine bereits um den Finger gewickelt.