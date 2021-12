Die Art wie Meghan über ihre Kindheit spricht, will ihr Vater Thomas nicht auf sich sitzen lassen. Der neueste Zutat für Streit bei den Markles: Salat!

Der Vater der Herzogin von Sussex, Meghan Markle, hat auf die Behauptung seiner Tochter, sie sei "mit einer Salatbar aufgewachsen", scharf reagiert. Gegenüber der "Sun" sagte Meghans Vater: "Sie hatte die Salatbar - aber sie hatte auch eine Mahlzeit."

Es gab nur Salat für die kleine Meghan

Meghan hatte im Oktober in einem Brief an US-Politiker gesagt, dass sie "mit der 4,99-Dollar (4,28 Euro)- Salatbar" in Sizzler-Familienrestaurants aufgewachsen sei. Zu Meghans Gebrauch des royalen Titels Herzogin sagte ihr Vater: "Sie schickt Briefe an Senatoren und Kongressabgeordnete, in denen sie sich Herzogin nennt. Das ist völlig falsch. Das sollte man wirklich nicht tun."

Ärmliche Verhältnisse

Meghan beschrieb sich und ihre Eltern, in dem Brief, als arm und betonte das sie schon seit ihrem 13. Lebensjahr gearbeitet hätte. Von Babysitting bis zum Kellner-Job. „Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet und gespart, wo und wann ich nur konnte. Aber selbst das war Luxus, denn meistens ging es darum, über die Runden zu kommen und die Miete bezahlen und mein Auto auftanken zu können.“... „Ich wusste, wie hart meine Eltern arbeiteten, um sich das leisten zu können – selbst mit fünf Dollar war das Ausgehen etwas Besonderes.“

Schwiegersohn Prinz Harry

Thomas Markle kritisierte auch seinen Schwiegersohn Prinz Harry für seinen Rücktritt als Senior Royal und bezeichnete dies als "lächerlich". Thomas und seine Tochter Meghan haben seit ihrer Hochzeit im Mai 2018 nicht mehr miteinander gesprochen.