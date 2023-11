× Megan Fox hatte eine Fehlgeburt

In ihrem Buch „Pretty Boys Are Poisounous“ enthüllt Megan Fox ihre bisher schwierigste Zeit

Was sie nicht in Interviews preisgeben, packen Stars gerne in ihre Memoiren und Ratgeber. Auch Megan Fox hat ein Buch geschrieben. In„Pretty Boys Are Poisounous“ verarbeitet sie traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit. Ihre darin enthaltenen Gedichte sind inspiriert von Missbrauch, den sie im Showbiz erfahren hat und einer besonders schweren Zeit in ihrem Leben. Im Interview mit „ Good Morning America“ erzählt sie jetzt gar über eine Fehlgeburt: „Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben durchgemacht. Ich habe drei Kinder.“

Es sei sowohl für sie, als auch für ihren Freund Machine Gun Kelly ein emotionaler Tiefpunkt gewesen. „Für uns beide war sehr schwierig und es hat uns auf eine sehr verrückte Reise geschickt, sowohl zusammen als auch getrennt. Wir haben versucht, uns zurechtzufinden: ‚Was bedeutet das?‘ und ‚Warum ist das passiert?‘“ Im Buch schreibt Fox über ein Ultraschallbild: „Da liegt ein Ultraschallbild neben Ihrem Bett, 10 Wochen und 1 Tag. Glauben Sie, dass sie, wenn sie es gekonnt hätte, einen Abschiedsbrief hinterlassen hätte?“.