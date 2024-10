Meghan wieder ohne ihren Harry unterwegs

Herzogin sprach bei "Digital Wellness"-Event darüber, dass sie "eine der am meisten gemobbten Personen der Welt" sei

Meghan Markle sagte jungen Mädchen, sie sei „eine der am meisten gemobbten Personen der Welt“, als sie zum zweiten Mal innerhalb einer Woche alleine auf die Straße ging.

Die 43-jährige Herzogin von Sussex war ohne Prinz Harry, als sie dieser Tage "Girls Inc. of Greater Santa Barbara" besuchte, um über ein neues „Digital Wellness“-Programm zu sprechen, das von der Archewell Foundation der Sussexes mitfinanziert wird.

Bei der Veranstaltung sagte Meghan den Tweens, dass sie „einer der am meisten gemobbten Menschen auf der Welt“ sei, während sie mit Emojis beschrieben, welche emotionalen Auswirkungen verschiedene Online-Szenarien auf sie hätten.

Meghan bei "Girls Inc." © The Archewell Foundation

Girls Inc., eine amerikanische Non-Profit-Organisation, die Mädchen dazu ermutigt, „stark, klug und mutig“ zu sein, hat sich mit #HalfTheStory zusammengetan, einer Non-Profit-Organisation, die sich für eine bessere Beziehung der nächsten Generation zur Technologie einsetzt, um das Programm in den gesamten USA einzuführen.

Allerdings ist dies seit ihrem Besuch bei der Gala des Kinderkrankenhauses Los Angeles am 5. Oktober bereits das zweite Mal ohne ihren Ehemann, da königliche Experten behaupten, das Paar gehe „seine eigenen Wege“ und führe zunehmend „getrennte Leben“.

Die Reise sei vermutlich Teil eines neuen Plans, der vorsieht, dass die beiden künftig getrennt an weiteren Veranstaltungen teilnehmen, sagte ein Freund kürzlich. Die Sussexes werden weiterhin gemeinsamen Verpflichtungen nachgehen, sich aber auch häufiger allein in der Öffentlichkeit zeigen, da sie ihren eigenen Leidenschaften nachgehen. Prinz Harry war auf einer pseudo-königlichen Tour durch New York, London und Südafrika für zwei Wochen von zu Hause weg. „Der Herzog und die Herzogin haben jetzt als Individuen ihren Höhepunkt erreicht – nicht nur als Paar. Der Herzog scheint sich auf seine Mäzenatentumsarbeit zu konzentrieren, und die Herzogin auf ihre unternehmerische Laufbahn“, sagte ein Freund der Sussexes.

Der Insider sagte gegenüber People: „Es ist klar, dass sich ein zweigleisiger Ansatz entwickelt.“ Larissa May, die Gründerin von #HalfTheStory, nahm zusammen mit der Herzogin und Girls Inc.-CEO Stephanie J. Hull an der Veranstaltung teil, um die Zusammenarbeit zu feiern. „Wir haben eine Aktivität gemacht, bei der wir eine Reihe von Szenarien durchgesprochen haben, und Meghan hat gesprochen, dass sie einer der am meisten gemobbten Menschen der Welt sei“, sagte May gegenüber Vanity Fair. „Wir ließen die Mädchen diese kleinen Emoji-Schilder schwenken und darüber sprechen, wie jedes dieser Szenarien sie emotional beeinflusst hätte.“

Meghan sprach über ihre Nutzung sozialer Medien und behauptete, dass sie den größten Teil des Online-Hasses erlebte, als sie mit ihren beiden kleinen Kindern schwanger war.

„Zu meinem eigenen Wohl halte ich mich im Moment davon fern, aber den Großteil der Schikanen und Beschimpfungen, die ich in den sozialen Medien und im Internet erlebte, ereignete sich, als ich mit Archie und Lili sowie mit einem Neugeborenen schwanger war, mit jedem von ihnen“, sagte sie. „Denken Sie einfach darüber nach und überlegen Sie, warum die Leute so hasserfüllt sind. Es ist nicht gehässig, sondern grausam. Warum tun Sie so etwas, wenn Sie schwanger sind oder als Mutter? Es ist eine so zarte und heilige Zeit.“ Sie fügte hinzu: „Man könnte dem erliegen oder fast erliegen, so schmerzhaft ist das. Oder vielleicht hat sich, weil ich schwanger war, einfach dieser Säugetierinstinkt aktiviert, alles zu tun, um das Kind zu schützen und sich dadurch auch selbst zu schützen.“

Meghans Auftritt zur Unterstützung der Digital-Wellness-Partnerschaft letzte Woche erfolgt, nachdem der Herzog und die Herzogin eine Initiative mit dem Namen „The Parents‘ Network“ gestartet haben, die sich der Online-Sicherheit von Kindern widmet. Im Rahmen der Kampagne hat sich eine Gruppe von Eltern zusammengeschlossen, um eine „sichere und unterstützende Community [zu bieten], die allen Eltern und Betreuern zur Verfügung steht, die sich in der komplexen digitalen Welt zurechtfinden müssen“.