Melania Trump hat einen (überraschenden) neuen Job

Melania Trump verkauft jetzt digitale Kunst. Das erste Objekt, das versteigert werden soll: Ein Bild von der Ex-First Lady selbst.

Seit Donald Trumps Abzug aus dem Weißen Haus ist es ruhig geworden um Melania Trump. Nach Scheidungs-Gerüchten war die Ex-First Lady wie von der Bildfläche verschwunden. Doch nun meldet sie sich zurück – mit einer überraschenden Ankündigung.

Denn Trumps Frau hat einen neuen Job: Wie sie auf Twitter verkündete, hat Melania eine Website gelauncht, die sich mit dem Verkauf von digitaler Kunst beschäftigt. Auf der Seite werden regelmäßig "Non-Fungible-Tokens" (NFT), also digitaler Kunstwerke versteigert. Der Erlös soll für Kinder in Not gespendet werden.

Bei dem ersten Kunstwerk, das bereits vorgestellt wurde, handelt es sich um eine Aquarellmalerei des Künstlers Marc-Antoine Coulon, welche die "kobaltblauen Augen" Melania Trumps darstellt. Das Kunstwerk trägt den Namen "Melanias Visions" und ist bis Ende des Jahres für 160 Doller erhältlich.