Reinhold Messner: "Meine Ex-Frau hat mich entsorgt"

Reinhold Messner hat sich mit seiner Ex-Frau und den gemeinsamen Kindern völlig zerstritten.

Bergsteiger-Legende Reinhold Messer (79) berichtete kürzlich über den Erbschaftsstreit mit seinen Kindern Layla (43), Magdalena (36), Simon (34) und Anna Juditha (23). Seine Vermögen hatte er schon vorzeitig an seine Kinder verteilt. Das nannte er in der "Apotheken Umschau" jüngst seinen "größten Fehler" Den Kindern wirft er mangelnde Wertschätzung vor. "In dem Moment, als ich mein materielles Erbe an die Kinder und Ehefrau verteilt hatte, zerbrach die Familie", klagte Messner.

Nun erzählt der Südtiroler auch von Zerwürfnis mit seiner Ex-Frau. Sabine hatte sich 2017 nach acht Jahren Ehe und fast 30 Jahren Beziehung von ihm getrennt. „Ein Grund ist bis heute nicht ausgesprochen worden. Diesen werde ich wohl nie erfahren“, so Messer zur BILD. „Ich saß gerade beim Kaffee. Sie kam zum Frühstückstisch und meinte, ich müsse die Familienwohnung verlassen.“

Neue Liebe

Nur ein Jahr später lernte der Bergsteiger seine heutige Ehefrau Frau Diane kennen. „Ohne Diane hätte ich eine sehr schwierige Phase des Alterns erlebt. Ich wäre vereinsamt“, so Messner.

Messner ist einer der bekanntesten Extrembergsteiger der Welt. Gemeinsam mit seinem Kletterpartner Peter Haberle erreichte er 1978 als erster Mensch ohne Unterstützung durch Sauerstoffgeräte den Gipfel des höchsten Bergs der Welt, dem 8.848 Meter hohen Mount Everest im Himalaya. Messner war unter anderem auch der erste Mensch, der alle 14 Achttausender der Welt bestieg.