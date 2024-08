Messner macht sich über Menschen in Fußgängerzonen lustig

"Als wollten sie den nächsten Tag zum Everest steigen"

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner blickt mit einigem Amüsement auf den Trend zu Outdoor-Kleidung in Innenstädten. "Die Menschen in der Fußgängerzone sind angezogen, als wollten sie den nächsten Tag zum Everest steigen", sagte der 79-Jährige auf seinem Schloss Juval in der Nähe von Meran in Südtirol. Auf die Frage, ob er ein schlechtes Gewissen habe, weil er möglicherweise selbst zu dem Trend beigetragen habe, antwortete er: "Nein, habe ich nicht."

Messner sagte weiter, er trage selbst viel Funktionskleidung - aber aus praktischen Gründen, nicht aus modischen Erwägungen. Der wohl bekannteste Bergsteiger der Welt wird im nächsten Monat 80 Jahre alt. Messner war der erste Mensch, der auf dem Gipfel aller 14 Achttausender stand, auch auf dem allerhöchsten Berg, dem Mount Everest. Der Italiener hat einen Werbevertrag mit einem Unternehmen, das Outdoor-Kleidung vertreibt.