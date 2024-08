Messner-Erbstreit: Jetzt spricht die Ehefrau des Bergsteigers

Der Erbstreit im Hause Reinhold Messner geht in die nächste Runde. Jetzt schaltet sich Ehefrau Diane ein

Bergsteiger-Legende Reinhold Messer (79) versuchte kürzlich die Wogen im Familienerbstreit zu glätten. Mit seinen Kindern Layla (43), Magdalena (36), Simon (34) und Anna Juditha (23) befindet er sich im Streit. Seine Vermögen hatte er schon vorzeitig an seine Kinder verteilt. Das nannte er in der "Apotheken Umschau" jüngst seinen "größten Fehler" Den Kindern wirft er mangelnde Wertschätzung vor. "In dem Moment, als ich mein materielles Erbe an die Kinder und Ehefrau verteilt hatte, zerbrach die Familie", klagte Messner.





Jetzt äußert sich erstmals auch Messner Ehefrau Diane zum Streit. Man soll "solche Spannungen, solche Knoten sofort lösen und reden", erklärt sie im Talk mit "Rai News 24". Die Gründe für den Streit kann sie ohnehin nicht nachvollziehen. "Ich kam erst später in Reinholds Leben, für mich ist das nicht greifbar", so Frau Messner. Eine Belastung für ihre Ehe mit dem Bergsteiger sei der Streit allerdings nicht. "Wir haben eine sehr, sehr, sehr stabile Beziehung", erklärt sie.