Mike Tyson schlägt in Flieger auf Passagier ein

Ein am Donnerstag vom Promi-Portal "TMZ" veröffentlichtes Handyvideo zeigt, wie der 55-jährige frühere Schwergewichtschampion einem im Flieger hinter ihm sitzenden jungen Mann mehrere Schläge ins Gesicht verpasst.

Mike Tyson says the man he punched repeatedly on a plane on Wednesday was not only harassing him ... but also threw a water bottle at him. https://t.co/5qCbOdxP31