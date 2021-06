Millionen-Gage für Florian Silbereisen

Florian Silbereisen soll eine Jahres-Gage von rund einer Million bekommen.

So schockierend die Nachricht über Dieter Bohlens Rauswurf bei Deutschland sucht den Superstar war, so erfreulich ist es für alle Schlagerfans, dass Florian Silbereisen (39) ab 2022 den Thron des Pop-Titanen besteigt. An seiner Seite werden auch Country-Sängerin Ilse DeLange (44) und Musik-Produzent Toby Gad (53) zu sehen sein. Seit Mittwochabend ist der Mega-Deal auch offiziell von RTL bestätigt. Silbereisen selbst äußerte sich bereits zu dem neuen Mega-Projekt.

Silbereisen: ›Alle wussten Bescheid, nur ich nicht‹

Im Interview mit Bild erzählt der neue Jury-Chef, wie es dazu kam. Er sei gerade in Österreich wandern gewesen, als der Anruf seines Managements kam. „Ich sollte ganz schnell in mein Büro in München kommen. Ich bin nach Hause, habe noch schnell eine frische Unterhose eingepackt und bin losgefahren, ohne genau zu wissen, was passiert.“ Während er auf dem Weg dorthin war, wurde verkündet, wer in der neuen Jury von DSDS sitzen wird. „Alle wussten Bescheid, nur ich nicht“, erklärt er.

Bis vor Kurzem hatte er den Vertrag auch noch nicht unterschrieben. Das holte er aber schnell nach, denn Silbereisen soll eine Jahres-Gage von rund einer Million Euro für sein Engagement bekommen. Auch als Kapitän des ZDF-Traumschiffs wolle er erhalten bleiben. Hier könnte es allerdings zu Termin-Kollisionen kommen. „Es wird eine große Herausforderung.“