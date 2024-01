Sturm "Henk" bedroht Millionen-Anwesen von Clooney und Beckham

Großbritannien kämpft mit den Folgen von Sturm "Henk", auch die Promis blieben vom Unwetter nicht verschont.

Der Wirbelsturm "Henk" hat am Dienstag mit heftigen Windböen und Starkregen für Chaos und Verwüstung in Großbritannien und Frankreich gesorgt. In England kam es im Bahnverkehr Mittwochfrüh zu Zugausfällen und Verspätungen. Etwa 10.000 Haushalte hätten keinen Strom.

Aufgrund der starken Regenfälle gab es an etlichen Orten Hochwasser-Alarm, so etwa auch bei George und Amal Clooney. Der Hollywood-Schauspieler und die Star-Juristin haben sich den Start ins neue Jahr 2024 sicher anders vorgestellt – doch einmal mehr wurde ihr 16 Millionen-Euro-Anwesen in der Grafschaft Berkshire geflutet.

George and Amal Clooney's £12m Berkshire mansion is surrounded by floodwater after Storm Henk deluge - as tree is downed at Beckhams' Cotswolds mansion https://t.co/K9RRZnY9z4 pic.twitter.com/BQNPSQn12E — Daily Mail Online (@MailOnline) January 3, 2024

Die beeindruckende Luxus-Anlage aus dem 17. Jahrhundert steht in herrlicher Lage, die jedoch auch der größte Nachteil ist: Das Grundstück liegt direkt am Ufer der Themse. Seit die Clooneys es 2014 kurz nach ihrer Hochzeit gekauft haben, gab es bereits immer wieder Probleme mit Überflutungen nach Regenfällen – die in England ja bekanntlich öfter vorkommen.

Wie Luftbilder zeigen, steht das Grundstück auf aktuell nach "Henk" wieder unter Wasser. Zwar dürften die Gebäude verschont geblieben sein, jedoch ist die prachtvolle Gartenanlage geflutet.

Beckham: "Hätte schlimmer kommen können"

David und Victoria Beckham © Getty ×

Vom Unwetter betroffen sind auch David und Victoria Beckham. Auf Instagram zeigte der Ex-Fußballstar Sturmschäden an seinem Anwesen in Cotswold. So wurde etwa ein großer Baum komplett umgerissen. "Es hätte schlimmer sein können. Trotzdem schade", schrieb Beckham mit einem traurigem Emoji.