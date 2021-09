× Måneskin: heiße Nippel-Show am Nova Rock

Sex-Show:12 Points! Die ESC-Sieger von Måneskin lieferten eine der heißeste Shows vom Nova Rock: Bassistin Victoria ließ die Nippel blitzen.

„Unser Motto lautet „Befreit die Nippel!“ Schon im großen ÖSTERREICH-Interview ließen die coolen ESC-Sieger von Måneskin mit heißen Ansagen aufhorchen. Am Samstag lieferten sie beim Nova Rock Encore in Wr. Neustadt den sichtbaren Bewies dazu: Bassistin Victoria De Angelis ließ bei der viel umjubelten Vollpower-Show nämlich die Nippel durch blitzen. So wie ihre Bandkollegen war sie nur mit einem freizügigen Netz-Shirt bekleidet. 15.000 Fans hatten freien Blick auf ihre gepiercte Brüste.

Nicht der erste Strip: schon 2019 setzen sich Måneskin mit einem heißen Nackt-Foto in Szene: „Das haben wir zu unserer erste Single geknipst. Wir wollten uns damit gegen das soziale Stigma äußern. Auf Instagram wird ja alles zensiert“

Noch sind dort die Fotos vom Nova Rock Encore erlaubt, aber selbst wenn sie gelöscht werden bleibt die Erinnerung. Auch an ein wahres Sensations-Konzert Die Fans feierten die Italo-Stars bei Hits wie Beggin‘, I wanna be your slave oder Zitti e Buoni als neue Rock-Götter. Sänger Damiano David dankte es mit einem Bad in der Menge und einer Oben-Ohne-Show. Dabei schnallte er sich sogar einen auf die Bühne geworfenen BH um. Sex-Show:12 Points!