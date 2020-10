Ashley Graham schreibt zu dem rasanten Bild: 'Nacktes großes Mädchen'.

Model Ashley Graham wird für ihre Authentizität auf Instagram immer wieder gefeiert. Mal teilt sie einen Schnappschuss aus ihrem Mama-Alltag, dann zeigt sie sich beim Sport, dann wiederum in Bademode. Nicht immer perfekt sind die Aufnahmen, doch gerade das lieben ihre Followwer.

Model Ashley Graham zeigt sich nackt auf Instagram

"Nun hat sich Ashley ganz nackt auf ihrem sozialen Profil gezeigt. Sie hält lediglich die Arme vor ihren Busen, macht ein Spiegel-Selfie. Dazu schreibt das Model. "Nacktes großes Mädchen." Doch das wollen ihre Follower so nicht stehen lassen. Sie protestieren, dass sie nicht dick sei, sondern eine normale Figur habe: "Eine kurvige Frau in all ihrer Pracht, super sexy und weiblich", schreibt ein Fan.

Ashley: Für mehr Bodypositivity

Auch für diesen Clip wurde Ashley gefeiert. Das Model hat über 11,5 Millionen Follower auf Instagram!