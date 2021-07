Model postet Nackt-Foto aus der Dusche

Italien. "Was könnte ich sonst dort tun? Ich meine, außer ein gutes Buch zu lesen und italienisches Fernsehen zu schauen", beschreibt das 56-jährige Supermodel Paulina Porizkova ihr Nackt-Selfie aus dem Badezimmer des Hotel Eden in Rom, sehr zur Freude ihrer Fans, die das Posting feiern.

Sie sei nach dem Arbeiten und einem Bad gelangweilt gewesen, so Porizkova weiter. Also habe sie ihren "Narzissmus mit einem Nackt-Selfie" zelebriert, schreibt die 56-Jährige und beendet ihren Eintrag mit: "Und für alle, die ein Problem mit Nacktheit haben, wird dieser Thread kein sicherer Platz sein. Macht's gut!"

Paulina Porizkova zierte in den 80er Jahren die Cover berühmter Zeitschriften wie "Vogue" oder "Sports Illustrated Swimsuit Issue" und war auch mal im "Playboy" abgelichtet.

10O percent unretouched- except for the daisies- obviously. pic.twitter.com/UR42fH7ipa