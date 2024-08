MTV-Star bricht sich bei Fahrrad-Unfall das Genick

"MTV Catfish"-Star Nev Schulman hat sich bei einem schrecklichen Unfall, bei dem sein Fahhrad mit einem LKW kollidierte, das Genick gebrochen.

Der 39-Jährige gab an, dass sich der Unfall am Montag ereignete, als er unterwegs war, um seinen zweijährigen Sohn Cy von der Schule abzuholen. Er wurde auf die Intensivstation eingeliefert, nachdem er sich zwei Nerven gerissen hatte, die seine Muskeln steuern – eine Verletzung, die in einigen Fällen dazu führt, dass der Patient dauerhaft nicht mehr gehen kann.

Allerdings versicherte Schulman seinen Fans in einem Instagram-Post am Samstag, dass er „nicht gelähmt“ sei und „voraussichtlich eine vollständige Genesung“ erfolge. Schulman veröffentlichte mehrere Videos von sich selbst mit einer Halskrause im Krankenhaus, darunter eines, in dem er mit Hilfe zweier Mitarbeiter langsam aus dem Bett aufsteht.

Der Unfall ereignete sich am Montag und in den sechs Tagen seitdem hat er die Fähigkeit wiedererlangt, alleine durch den Krankenhausflur zu gehen. Im Album zeigt er eine Nahaufnahme der klaffenden Wunde an seinem Nacken sowie Röntgenaufnahmen, die zunächst das Ausmaß der inneren Verletzungen und dann seine Genesung zeigten. Schulman fügte auch herzerwärmende Bilder und Videos seiner Familie bei, die ihn im Krankenhaus umarmten und trösteten.

Auf einem Foto ist seine Frau Laura Perlongo zu sehen, wie sie sich neben ihn in sein Bett kuschelte und die beiden tapfer für die Kamera lächelten. Ein kurzer Clip zeigte, wie ihre drei Kinder Cleo (7), Beau (5) und Cy (2) ihm einen Besuch abstatteten und ihn in eine Gruppenumarmung hüllten.