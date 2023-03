Nach 30 Brüchen: Jeremy Renner trainiert sich zurück ins Leben

Der 52-jährige Renner war am 1. Jänner unter die Räder seines Schneepfluges gekommen und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Insgesamt erlitt der "Mission Impossible"-Star 30 Brüche. In einem neuen Video auf Instagram und Twitter zeigt der Amerikaner nun seine Fortschritte im Kampf zurück ins Leben.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY