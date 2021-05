Nach Koks-Vorwürfen: Jetzt spricht der ESC-Sieger

TV-Bilder zeigen Sänger Damiano David angeblich beim Koksen.

Die italienische Rockformation Måneskin triumphierte am Samstagabend bei der 65. Ausgabe des Musikbewerbs in Rotterdam und holte die ESC-Trophäe zum dritten Mal in der Geschichte nach Italien.

Getrübt wurde der Sieg aber durch ein Video, das Sänger Damiano David angeblich beim Koks-Konsum zeigen.



Der Sänger der Italienischen #Eurovision Gewinner zieht echt ne line Koks in der Liveshow ???? wie sein Kumpel rechts neben ihm dabei grinst. #rocknrollisnotdead https://t.co/KjkNYH0pcw — Mister Schtief (@mrschtief) May 22, 2021

Während viele User spotten, sehen andere die Sache ernster. Für Journalist Martin Hoffmann könnte der Vorfall sogar ernste Konsequenzen haben.



Was bleibt vom #ESC2021? Die Art, wie GB bei Ansage des Votings vorgeführt wurde, widerspricht dem Kerngedanken des ESC, die ARD sollte in Zukunft nicht mehr den deutschen Beitrag aussuchen - und die (angebliche?) Koks-Line der italienischen Sieger könnte noch Konsequenzen haben. — Martin Hoffmann (@martinhoffmann) May 22, 2021

"Ich nehme keine Drogen"

Die Band selbst nahm auf der Pressekonferenz zu den Vorwürfen Stellung. „Ich nehme kein Kokain. Bitte sagen Sie so etwas nicht." Auch auf Instagram reagierte die Band: „Wir sind gegen Drogen und haben nie Kokain genommen. Wir sind bereit, uns testen zu lassen, denn wir haben nichts zu verbergen"

Certain people are so stupid, they really had to try to ruin their moment.#Eurovision #maneskin pic.twitter.com/tkTazhNMD7 — キング's watching Haikyuu (@cosemangose) May 23, 2021

Die Italiener zeigten sich als glückliche Gewinner. Das Gefühl, als Erster von der ESC-Bühne gegangen zu sein, sei einfach unbezahlbar: "Es fühlt sich an, als würde unser ganzer Weg seit unserem Beginn Sinn machen. Und es macht einfach auch verdammt viel Spaß!", verkündete der 22-jährige Frontmann Damiano David mit nacktem Oberkörper und Sektflasche in der Pressekonferenz: "Unser Sieg zeigt, dass der ESC kein kitschiges Musikevent ist, sondern, dass es wirklich um die Musik geht."