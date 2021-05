Mega-Wirbel um ESC-Sieger Italien

Ein Video zeigt Sänger Damiano David angeblich beim Koksen. Verliert Italien jetzt sogar den Titel?

Der nächste Eurovision Song Contest findet in Italien statt: Die italienische Rockformation Måneskin triumphierte am Samstagabend bei der 65. Ausgabe des Musikbewerbs in Rotterdam und holte die ESC-Trophäe zum dritten Mal in der Geschichte nach Italien. Die schon bei den Wettbüros knapp vorn platzierten Måneskin setzten sich in der Ahoy Arena der niederländischen Hafenstadt in einem engen und bis zum Schluss spannenden Rennen mit 524 Punkten gegen 25 Konkurrenten durch.

Måneskin zeigten sich nach ihrem Sieg als glückliche Gewinner. Das Gefühl, als Erster von der ESC-Bühne gegangen zu sein, sei einfach unbezahlbar: "Es fühlt sich an, als würde unser ganzer Weg seit unserem Beginn Sinn machen. Und es macht einfach auch verdammt viel Spaß!", verkündete der 22-jährige Frontmann Damiano David mit nacktem Oberkörper und Sektflasche in der Pressekonferenz: "Unser Sieg zeigt, dass der ESC kein kitschiges Musikevent ist, sondern, dass es wirklich um die Musik geht."

Wirbel um Koks-Video

Die italienische Rockband sorgte kurz vor Schluss auch für einen wahren Aufreger. In den TV-Kameras war zu sehen, wie sich Sänger Damiano David über den Tisch beugt Vor allem auf Twitter waren viele Fans sicher, dass der Musiker gekokst hat.

Der Sänger der Italienischen #Eurovision Gewinner zieht echt ne line Koks in der Liveshow ???? wie sein Kumpel rechts neben ihm dabei grinst. #rocknrollisnotdead https://t.co/KjkNYH0pcw — Mister Schtief (@mrschtief) May 22, 2021

Während viele User spotten, sehen andere die Sache ernster. Für Journalist Martin Hoffmann könnte der Vorfall sogar ernste Konsequenzen haben.