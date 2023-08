Nach schweren Kriegsverletzungen: Ukraine-Model posiert für Playboy-Cover

Die Frau eines ukrainisches Politikers überlebte mutmaßlich ein Attentat. Nach monatelanger Behandlung strahlt sie jetzt vom Playboy-Cover.

Auf der Titelseite der neuen Ausgabe des Playboys ist Iryna Bilotserkovets in einem Metallbikini und Augenklappe zu sehen. Ihr Ehemann ist Berater des Kiewer Bürgemeisters Vitali Klitschko. Sie selbst ist als Model und Fernsehmoderatorin tätig.

© Playboy

Sie musste sich einer monatelangen Notfallbehandlung und einer rekonstruktiven Operation unterziehen, nachdem sie nur drei Tag nach der russischen Invasion am 26. Februar letzten Jahres mit ihren Kindern offenbar in einen Schusswechsel geriet. Sie ist seither ein Symbol des Widerstands in der Ukraine.

"Ein Auge fehlte, überall ragten Schläuche heraus"

Bilotserkovets wurde in einem Krankenhaus in Berlin behandelt. "Ein Auge fehlte, überall ragten Schläuche heraus, die Haare waren nach der Operation abrasiert.“, schildert das Model den Moment, als sie sich das erste Mal nach der OP in dem Spiegel sah, gegenüber dem Playboy.

"Überall Stiche, Narben, Wunden; Ich war einfach Frankensteins Monster. Mein Kiefer war zersplittert", so Bilotserkovets. Sie habe zwar jetzt kein hübsches Gesicht mehr, aber ihr restlicher Körper sei wunderschön.