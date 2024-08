Nach Terror-Gefahr: Ist Swift hier bei ihrem Travis?

Nach den Terror-Plänen junger Männer in Wien, ist Taylor Swift wohl längst wieder bei ihrem Travis in den USA.

Es war ein Schock für Wien, die Swift-Fans und wohl auch den Superstar selbst. Während noch unzählige Swifties in Wien sind und die Lieder ihres Idols in den Straßen singen, ist Taylor wohl wieder bei ihrem Freund Travis Kelce.

Saison-Start

Kelce und sein Team bereiten sich gerade auf die neue Saison vor. Der American-Football-Spieler auf der Position des Tight Ends, der für die Kansas City Chiefs in der National Football League in den USA spielt, hatte am 9. August sein erstes Saison-Spiel gegen die Jacksonville Jaguars in Florida.

Wieder vereint

An seiner Seite in Jacksonville war wohl auch seine Taylor. Fotos zeigen die beiden Arm in Arm und glücklich. Für Taylor ist es nach dem Schock Mitte der Woche wahrscheinlich eine Erleichterung, wieder bei ihrem Liebsten zu sein.

Die Anschlagspläne

Paukenschlag am Mittwoch in der Nacht: Nach den Anschlagsplänen wurden alle drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien jetzt abgesagt. Um 21.45 Uhr war es bittere Gewissheit: die drei für Donnerstag, Freitag und Samstag geplanten Wien-Konzerte von Taylor Swift müssen abgesagt werden. Veranstalter Barracuda Music teilte die bittere Nachricht via Instagram und Facebook mit. Über 190.000 Fans wurden von Terroristen um das Konzerterlebnis ihres Lebens beraubt.

Die Absage

Das war die Meldung der Absage: "Wegen Bestätigung eines geplanten Terroranschlags von Regierungsbeamten abgesagt. Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen. Alle Tickets werden automatisch innerhalb der nächsten 10 Werktage rückvergütet.