Als Trostpreis: Kristall-Halsketten für enttäuschte Taylor-Swift-Fans

Swarovski verschenkte aufgrund abgesagter Taylor-Swift-Konzerte in Wien kostenlose Kristall-Halsketten an Fans, die ihre Tickets vorzeigten.

Taylor Swift musste aufgrund eines mutmaßlichen Terroranschlags ihre drei geplanten Konzerte in Wien absagen. Um den enttäuschten Fans einen kleinen Trost zu bieten, hat der WienTourismus in den sozialen Medien Tipps gegeben, wie sie ihre Zeit in der Stadt dennoch genießen können.

Eine besondere Aktion sorgte dabei für viel Aufmerksamkeit: Die Kristallwelten Swarovski boten den angereisten Swift-Fans eine "Kristallüberraschung" an. Wer sein Ticket für eines der abgesagten Konzerte vorzeigte, erhielt als Entschädigung eine Halskette.

we got these for free from swarovski!! ???????????? pic.twitter.com/WCnfNxNafb — jacki ✫ vienna n2!! (@afterglowalycia) August 8, 2024

Fans twittern über Aktion

Fans berichteten auf X (ehemals Twitter) begeistert über die Aktion. Am 8. August teilte ein User: "Swarovski verschenkt Halsketten an Vienna Swifties. Zeig einfach dein Ticket!" Die Halsketten bestanden aus einem großen Kristall, der an einer grauen Lederschnur befestigt war. Es gab verschiedene Designs, darunter bunte Kreisanhänger und klar funkelnde blaue Steine.

Fila surreal para a Swarovski em Viena porque eles decidiram oferecer prendas a quem tinha bilhete para o concerto. pic.twitter.com/Vm8xX7aym4 — Pablo (@Pabloojas93) August 9, 2024

Ein Video zeigte lange Schlangen von Fans vor einem Swarovski-Geschäft, die ihr Geschenk abholen wollten. Doch der Ansturm war so groß, dass WienTourismus am nächsten Tag bekanntgab, dass die Halsketten aufgrund der hohen Nachfrage vergriffen seien.