Naomi Watts: Sie kam mit 36 in die Wechseljahre

Der Hollywood-Star spricht offen über ein Tabu-Thema, das keines sein sollte

Heute ist sie 55 Jahre alt und fühlt sich wohl in ihrer Haut, doch mit 36 Jahren verspürte Naomi Watts "Scham und Panik". Die Mutter zweier Kinder kam damals bereits verfrüht in die Wechseljahre. Diese beginnen normalerweise zwischen 45 und 55 Jahren. Es sei immer wieder eine falsche Diagnose gestellt worden. "Ich hatte unregelmäßige Perioden, Nachtschweiß und ich habe den Ärzten davon erzählt. Aber sie haben das nur als Stress oder so etwas abgetan, weil man mit 36 natürlich viel zu jung ist", verrät sie gegenüber "People".

Watts: "Meine Haut fing an, verrückt zu werden"

Anfang 40 seien die Symptome schon so schlimm gewesen, dass sie es kaum noch ausgehalten habe: "Meine Haut fing an, verrückt zu werden. Ich hatte gereizte, juckende, empfindliche Haut." Heute wolle Watts für Aufklärung sorgen. 2022 brachte sie die Produktlinie "Stripes Beauty" für die Wechseljahre heraus.

Watts sorgt für bessere Aufklärung

"Ich weiß, dass ich Scham, Angst und Zweifel hatte. Die Chancen stehen gut, dass viele andere Menschen das Gleiche durchmachen," betonte sie. "Ich hatte im Vorfeld der Gründung dieses Unternehmens große Ängste, und dann hatte ich einfach das Gefühl, dass jede Frau an diesen Punkt kommen wird. Warum bekommen wir keine bessere Versorgung? Es fehlt einfach an Bildung und Forschung", sagt sie.