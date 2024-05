Neue Fotos vom "Sex and the City"-Set verraten: ER feiert Comeback!

Ein alter Liebhaber von Carrie Bradshaw ist zurück in der Stadt

Die Aufnahmen, die am 21. Mai am Set von "And Just Like That" in New York entstanden sind, lassen die Fans jubeln. Denn in der dritten Staffel des Ablegers von "Sex and the City" scheint ein alter Bekannter sein großes Comeback zu feiern. John Corbett (Aidan Shaw) wurde wieder an der Seite von Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) gesehen. Die beiden fallen sich freudestrahlend in die Arme.

Zieht Aidan schon jetzt zu Carrie?

Damit wird schon ein wichtiger Hinweis auf die neue Staffel gegeben, die im Jahr 2025 auf HBO ausgestrahlt werden soll. Denn zuletzt hatte Aidan Carrie stehen lassen und ihr gesagt, dass er erst mit ihr zusammenziehen könne, wenn sein Sohn 15 Jahre alt werde. In der dritten Staffel wäre er jedoch erst zehn. Es bleibt spannend...