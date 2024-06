× Neuer Job! David Beckham bald mit eigener Gärtner-Show?

Der ehemalige Star-Kicker sorgt auf Instagram für Fan-Furore, als er sich bei der Gartenarbeit zeigt

David Beckham als TV-Gärtner - das wünschen sich die Fans auf Instagram. Der ehemalige Star-Kicker gab am Wochenende private Einblicke in sein Leben und zeigte, dass er ein neues Hobby für sich entdeckt hat. Beim Pflanzen eines Rosenbusches bittet er seine Follower um Hilfe. Schnell geben diese ihm Tipps, wie er die Pflanze richtig in die Erde bekommt.

Fans bitten BBC um eigene Show für Beckham

In meheren Videos zeigt sich David Beckham sympathisch und beweist erneut, dass Gartenarbeit beruhigend ist. Seine Gattin Victoria spricht ihm Mut zu. Und auch die Fans sind aus dem Häuschen: "Als nächstes auf BBC: 'Gärtnern mit den Beckhams'", schreibt einer.

"Dieser Typ kann einfach alles elegant machen", schreibt ein anderer. "Können wir bitte eine Reality-Show über dich und Victoria beim Gärtnern habe?", wünscht sich eine weitere Instagram-Anhängerin.