Neues Traumpaar? Gigi Hadid bei Geheim-Dinner mit IHM erwischt

Nur wenige Monate nach dem Liebes-Aus mit DiCaprio datet sie nun ihn.

Nur wenige Monate nach dem Liebes-Aus mit dem eisernen Junggesellen Leonardo DiCaprio (48) soll Model Gigi Hadid (28) wieder neu verliebt sein.

Guter Leo-Freund

Auch dieses Mal soll sie sich in einen Schauspiel-Star verguckt haben und zwar in Bradley Cooper (48), der just ein guter Freund von Leo ist.

Paparazzi haben sie erwischt

Gigi und Bradley wurden gut getarnt, aber zusammen, auf in New Yorks Straßen von Fotografen abgelichtet. Nach einem geheimen Dinner beim Nobel-Italiener spazierten sie zusammen noch herum.