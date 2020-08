Neues Video: Cro wechselt die Maske

Ende Juli verabschiedete sich Rapper Cro von seinem Panda-Look: In einem Video begrub er seine Maske und fügte ein „Rest in Peace“ (dt. Ruhe in Frieden) hinzu. Diese Szene heizte Spekulationen um die Kunstfigur an: Gibt der Rapper auf diesem Wege nun sein Karriereende bekannt oder will er in Zukunft vielleicht ohne seine Maske Musik machen? Just in dem Jahr, in welchem wir alle Maske tragen, legt Cro sein Markenzeichen ab? Der PR-Coup war perfekt.

Neues Image oder Publicity Stunt?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag lüftete er das Geheimnis rund um sein neues Image und veröffentlichte das Video zum Track "Fall Auf". Darin trägt Cro eine blaue Maske, die an die Science-Fiction-Figur Yoda aus Star Wars erinnert.

© Screenshot Cro - Fall Auf

Die Hoffnungen derer, die darauf gesetzt hatten, dass der Rapper endlich sein Gesicht zeigt, wurden leider enttäuscht. Ob Cro nun bei der blauen Maske bleibt oder sich demnächst einen anderen Look zulegt, ist noch unklar.