Live im TV: Hier zuckt Taylor Swift völlig aus

Einmal mehr war Taylor Swift live im Stadion, um ihren Freund Travis Kelce anzufeuern. Doch was sie von der Tribüne beobachtete, schmeckte dem Popstar gar nicht.

In der Nacht auf Montag musste Tight End Kelce mit seinen Kansas City Chiefs auswärts bei den New England Patriots ran. Nach zuletzt zwei Pleiten konnte das Swift-Herzblatt mit seinem Team endlich wieder jubeln – am Ende gelang ein 27:17-Sieg.

Auch für Taylor Swift Grund zur Freude, die wieder mal live im Stadion vor Ort war, um ihrem Taylor die Daumen zu drücken. Doch zwischenzeitlich war der 34-Jährigen so gar nicht nach Jubel, im Gegenteil. Eine Szene stieß Swift so sauer auf, dass die auf der VIP-Tribüne völlig außer Rand und Band geriet.

© Getty ×

Das war passiert: Kelce ging im dritten Viertel in der Endzone zu Boden. Zuvor gab es zwar eine Berührung von Patriots-Quarterback Myles Bryant, doch Kelce stürzt mit etwas zu viel Theatralik zu Boden. So entschieden sich die Referees gegen eine "Pass Interference" und ließen die Szene weiterlaufen.

© Getty ×

Sehr zum Ärgernis von Swift! Auf TV-Bilder war zu sehen, wie die Sängerin empört von ihrem Platz in der Loge des Gillette Stadiums aufsprang. Auf ihren Lippen konnte man die wutentbrannten Worte lesen: "Was soll der Scheiß?!"

© Getty ×

Immerhin war der Ärger schnell verraucht. Schlussendlich kostete die Szene ihrem Liebsten zwar einen Touchdown, aber nicht den Sieg. Nur kurz darauf konnte sich Swift auch schon wieder freuen, genauso wie neben ihr Brittany Mahomes, Frau von Chiefs-Quarterback Patrick.