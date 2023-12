Sind Taylor Swift und Travis Kelce bald verlobt?

Kelce soll bei Taylors Vater schon um ihre Hand angehalten haben

Gerade einmal seit Juli sind Pop-Superstar Taylor Swift (34) und Footballer Travis Kelce ein Paar – und schon sollen die Hochzeitsglocken klingeln.

Wie „Page Six“ berichtet, will der NFL-Star um Taylors Hand anhalten und soll auch schon mit ihrem Vater Scott gesprochen haben. „Scott wurde um seinen Segen gebeten und er hat ihn aus ganzem Herzen gegeben. Und Travis hat mit Freunden über einen Ring gesprochen“, wird ein Insider zitiert. Bestätigung für die baldige Verlobung gibt es allerdings nicht.

Zuletzt wurde in US-amerikanischen Medien gar über eine Trennung spekuliert. Taylor Swift feierte diese Woche ihren 34. Geburtstag mit einer Mega-Party in New York. Ihr neuer Freund fehlte dabei aus beruflichen Gründen. Es soll seiner Liebsten allerdings Blumen geschickt haben. Zudem sollen die beiden bereits vor einigen Tagen vorgefeiert haben.