× Nippel-Blitzer bei Kate Moss

Supermodel Kate Moss legte beim Verlassen des Privatclubs ''Annabel’s & Loulou’s'' vielleicht ein bisschen mehr frei als geplant.

England. "Party-Queen Kate Moss ist zurück!", feiert die britische Presse den Auftritt des Topmodels Kate Moss (48) am vergangenen Mittwoch. Moss versteht es immer noch Party zu machen: Bis in die frühen Morgenstunden feierte sie im Londoner Privatclub ''Annabel’s & Loulou’s''. Anlass war der 40. Geburtstag der Marke Diet-Coke, für die das Model Creative Director ist. Moss zeigte sich bei der Partynacht in einem semitransparenten Kleid – durch den dünnen Stoff war deutlich zu erkennen, dass sie einen schwarzen Slip, aber keinen BH trug. Beim Verlassen des Privatclubs legte sie dann vielleicht ein bisschen mehr frei als geplant.

© Getty Images ×

Fashion-Malheur. Durch den tiefen Ausschnitt ihres Outfits, genügte nur eine winzige Regung, um ihre Brust zu entblößen. Kate verzichtete auf einen BH und hatte das Kleid auch nicht festgeklebt. Das Supermodel schaute bei dem Moment als das Outfit verrutschte aufrecht in die Kamera und ließ keinen Zweifel daran, dass ihr der Nackt-Moment überhaupt nichts ausmachte.